Происшествия 09.12.2023 в 14:25

Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях

По инструкции «инвестора» она перевела деньги на определенные счета для дальнейшего получения прибыли

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 08.12.2023 стали 2 547 жителей республики (+ 79 за последнюю неделю). Причиненный ими ущерб составил 654,1 млн рублей (+ 12 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,3 млн рублей.

Так, в органы внутренних дел республики обратилась жительница г. Улан-Удэ и сообщила о том, что с целью получения денежного дохода от инвестиций в сети «Интернет» зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок неустановленного лица, который представился сотрудником инвестиционной организации и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на определенные счета для дальнейшего получения прибыли. Данные требования потерпевшая выполнила и перевела 2,3 млн рублей на различные счета, указанные звонившим

В целях завладения денежными средствами преступники использовали сайты частных объявлений, страницы социальных сетей, мессенджеры, обманывали потерпевших при совершении сделок через Интернет-сайты. 

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Фото: Pixabay.com

Теги
происшествия

Все новости

Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
09.12.2023 в 20:46
Сегодня в Бурятии отмечают День Героев Отечества
09.12.2023 в 17:14
Фонды оплаты труда педагогов, работников медицины, культуры и соцзащиты в Бурятии с 1 января вырастут на 10%
09.12.2023 в 14:32
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
09.12.2023 в 14:25
Сегодня Международный день борьбы с коррупцией
09.12.2023 в 14:15
«Бурятия за президента»
09.12.2023 в 13:46
Глава Бурятии пообщался с жителями республики
09.12.2023 в 13:40
В фонде «Защитники Отечества» Бурятии прошел День правовой помощи
09.12.2023 в 12:13
В Бурятии дикие лисы стали в большом количестве выходить к людям без опаски
09.12.2023 в 11:44
Бурятский писатель получил литературную премию «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева
09.12.2023 в 11:17
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
Завтра будет решаться вопрос о взятии Василия Смолина под стражу
09.12.2023 в 20:46
Полиция Бурятии раскрыла подробности задержания местного хайзенберга
Последователь героя известного сериала создал уникальную нарколабораторию
09.12.2023 в 07:00
В Улан-Удэ «профессиональный» водитель-алкоголик выехал навстречу росгвардейцам
За последние несколько лет мужчину несколько раз ловили пьяным за рулем
08.12.2023 в 17:30
В Улан-Удэ парень откликнулся на просьбу совершить кражу
Молодой человек стащил в магазине две бутылки мартини
08.12.2023 в 16:45
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru