Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 08.12.2023 стали 2 547 жителей республики (+ 79 за последнюю неделю). Причиненный ими ущерб составил 654,1 млн рублей (+ 12 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,3 млн рублей.Так, в органы внутренних дел республики обратилась жительница г. Улан-Удэ и сообщила о том, что с целью получения денежного дохода от инвестиций в сети «Интернет» зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок неустановленного лица, который представился сотрудником инвестиционной организации и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на определенные счета для дальнейшего получения прибыли. Данные требования потерпевшая выполнила и перевела 2,3 млн рублей на различные счета, указанные звонившимВ целях завладения денежными средствами преступники использовали сайты частных объявлений, страницы социальных сетей, мессенджеры, обманывали потерпевших при совершении сделок через Интернет-сайты.Злоумышленники представлялись:- сотрудниками банков;- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;- покупателями (продавцами) товаров (услуг);- знакомыми;- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Фото: Pixabay.com