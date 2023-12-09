Происшествия 09.12.2023 в 14:25
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
По инструкции «инвестора» она перевела деньги на определенные счета для дальнейшего получения прибыли
Текст: Ольга Лазарева
Жертвами интернет-преступников по состоянию на 08.12.2023 стали 2 547 жителей республики (+ 79 за последнюю неделю). Причиненный ими ущерб составил 654,1 млн рублей (+ 12 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,3 млн рублей.
Так, в органы внутренних дел республики обратилась жительница г. Улан-Удэ и сообщила о том, что с целью получения денежного дохода от инвестиций в сети «Интернет» зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок неустановленного лица, который представился сотрудником инвестиционной организации и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на определенные счета для дальнейшего получения прибыли. Данные требования потерпевшая выполнила и перевела 2,3 млн рублей на различные счета, указанные звонившим
В целях завладения денежными средствами преступники использовали сайты частных объявлений, страницы социальных сетей, мессенджеры, обманывали потерпевших при совершении сделок через Интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Фото: Pixabay.com
Так, в органы внутренних дел республики обратилась жительница г. Улан-Удэ и сообщила о том, что с целью получения денежного дохода от инвестиций в сети «Интернет» зашла на сайт одной из компаний, где оставила заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшей поступил телефонный звонок неустановленного лица, который представился сотрудником инвестиционной организации и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на определенные счета для дальнейшего получения прибыли. Данные требования потерпевшая выполнила и перевела 2,3 млн рублей на различные счета, указанные звонившим
В целях завладения денежными средствами преступники использовали сайты частных объявлений, страницы социальных сетей, мессенджеры, обманывали потерпевших при совершении сделок через Интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Фото: Pixabay.com
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