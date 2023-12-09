Происшествия 09.12.2023 в 20:46
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
Завтра будет решаться вопрос о взятии Василия Смолина под стражу
Текст: Андрей Константинов
Первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Следственного комитета Бурятии продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 4 декабря в селе Малый Куналей тела местного жителя с травмами головы.
Как сообщили в следственном ведомстве, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сельчанина, повлекшем его смерть, задержан 40-летний мужчина - знакомый потерпевшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
По данным «Номер один», обвиняемым по делу проходит глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин. Сейчас он находится под арестом, завтра суд выберет ему меру пресечения. Следствие будет настаивать на взятии его под стражу.
Следственный комитет также раскрыл предварительную картину преступления. По версии правоохранителей, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Фото: из личного архива В. Смолина
Как сообщили в следственном ведомстве, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сельчанина, повлекшем его смерть, задержан 40-летний мужчина - знакомый потерпевшего. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ.
По данным «Номер один», обвиняемым по делу проходит глава Бичурского района Бурятии Василий Смолин. Сейчас он находится под арестом, завтра суд выберет ему меру пресечения. Следствие будет настаивать на взятии его под стражу.
Следственный комитет также раскрыл предварительную картину преступления. По версии правоохранителей, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Фото: из личного архива В. Смолина