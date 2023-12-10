Происшествия 10.12.2023 в 11:26

В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре

Трагедия случилась в Джидинском районе
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре

Вечером 9 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Петропавловка, Джидинского района. На место выехала команда из 7 огнеборцев на 3 единицах спецтехники.

Прибывшие пожарные увидели жилой дом, полностью охваченный огнем. Пламя удалось затушить за 40 минут.

«В результате пожара изнутри обгорел дом на площади 48 кв.м. Во время тушения, внутри дома пожарным был обнаружен 69-летний мужчина без признаков жизни»,

 - пресс-служба РА ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. 



Фото: РА ГО и ЧС
Теги
джидинский район пожарные

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на опаздывающих в театры
10.12.2023 в 17:53
В Бурятии прокуратура возьмется за яйца супермаркетов
10.12.2023 в 15:37
В столице Бурятии попрощались с молодым бойцом, погибшим в ДНР
10.12.2023 в 14:13
В Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют занятия в школах
10.12.2023 в 13:43
Жители Улан-Удэ представили 3D-проекцию о Бурятии в Санкт-Петербурге
10.12.2023 в 13:20
В Бурятии двум малышам провели сложную операцию на черепах
10.12.2023 в 12:56
В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре
10.12.2023 в 11:26
В Бурятии прокурор навестил подростков в закрытой спецшколе
10.12.2023 в 11:11
Технологии будущего атакуют музеи
10.12.2023 в 07:00
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
09.12.2023 в 20:46
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
Завтра будет решаться вопрос о взятии Василия Смолина под стражу
09.12.2023 в 20:46
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,3 млн в надежде заработать на инвестициях
По инструкции «инвестора» она перевела деньги на определенные счета для дальнейшего получения прибыли

09.12.2023 в 14:25
Полиция Бурятии раскрыла подробности задержания местного хайзенберга
Последователь героя известного сериала создал уникальную нарколабораторию
09.12.2023 в 07:00
В Улан-Удэ «профессиональный» водитель-алкоголик выехал навстречу росгвардейцам
За последние несколько лет мужчину несколько раз ловили пьяным за рулем
08.12.2023 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru