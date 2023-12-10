Происшествия 10.12.2023 в 11:26
В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре
Трагедия случилась в Джидинском районе
Текст: Евгения Гармаева
Вечером 9 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Петропавловка, Джидинского района. На место выехала команда из 7 огнеборцев на 3 единицах спецтехники.
Прибывшие пожарные увидели жилой дом, полностью охваченный огнем. Пламя удалось затушить за 40 минут.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.
«В результате пожара изнутри обгорел дом на площади 48 кв.м. Во время тушения, внутри дома пожарным был обнаружен 69-летний мужчина без признаков жизни»,
- пресс-служба РА ГО и ЧС.
Фото: РА ГО и ЧС
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