В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре

Вечером 9 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Петропавловка, Джидинского района. На место выехала команда из 7 огнеборцев на 3 единицах спецтехники.

Прибывшие пожарные увидели жилой дом, полностью охваченный огнем. Пламя удалось затушить за 40 минут.

«В результате пожара изнутри обгорел дом на площади 48 кв.м. Во время тушения, внутри дома пожарным был обнаружен 69-летний мужчина без признаков жизни»,

- пресс-служба РА ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.