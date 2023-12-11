В Бурятии автобус с пассажирами сбил коня

Прокуратура Бурятии организовала проверку по факту ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Улан-Удэ – Сосновоозерск. Происшествие произошло вчера вечером вблизи села Комсомольское. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, автобус «Тойота Хайс», в котором находились пассажиры, сбил коня. В результате аварии одному пассажиру потребовалась медицинская помощь.Как уточняет вайбер-чат «Еравна-инфо.24/7», в автобусе находились 13 пассажиров. Одного из них - 38-летнего мужчину - с переломом руки отвезли в ЦРБ.Автобус вытащили из кювета, куда он слетел после столкновения с конем. Он продолжил движение своим ходом в село Сосново-Озерское.Фото: «Номер один»