В Улан-Удэ мужчине дали реальный срок за то, что он воспользовался чужой банковской картой

В Октябрьском районе г. Улан-Удэ житель осужден к реальному лишению свободы за покушение на кражу денежных средств с банковского счета.Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу денежных средств с банковского счета).В суде установили, что ранее судимый за тяжкое преступление мужчина, находясь в магазине на ул. Жердева, на прилавке кассы обнаружил чужую банковскую карту. Он забрал эту карту и стал совершать покупки в разных местах, рассчитываясь ею через платежные терминалы. В одной из торговых точек осужденный не смог оплатить товар, поскольку потерпевшая к тому времени перевела все денежные средства и заблокировала банковский счет.Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя о наличии в действиях виновного рецидива преступлений, назначил осужденному наказание 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.