Происшествия 11.12.2023 в 09:11

В Улан-Удэ мужчине дали реальный срок за то, что он воспользовался чужой банковской картой

Он «нашел» ее на прилавке кассы в одном из магазинов и стал совершать покупки
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ мужчине дали реальный срок за то, что он воспользовался чужой банковской картой
В Октябрьском районе г. Улан-Удэ житель осужден к реальному лишению свободы за покушение на кражу денежных средств с банковского счета. 

Прокуратура Октябрьского района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу денежных средств с банковского счета).

В суде установили, что ранее судимый за тяжкое преступление мужчина, находясь в магазине на ул. Жердева, на прилавке кассы обнаружил чужую банковскую карту. Он забрал эту карту и стал совершать покупки в разных местах, рассчитываясь ею через платежные терминалы. В одной из торговых точек осужденный не смог оплатить товар, поскольку потерпевшая к тому времени перевела все денежные средства и заблокировала банковский счет.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ, учитывая мнение государственного обвинителя о наличии в действиях виновного рецидива преступлений, назначил осужденному наказание 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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