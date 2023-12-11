Происшествия 11.12.2023 в 09:11
Василия Смолина взяли под арест
Он будет находиться в СИЗО до 6 февраля
Текст: Андрей Константинов
10 декабря Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу главы Бичурского района Бурятии Василия Смолина. Согласно решению суда, он будет находиться под стражей до 6 февраля 2024 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Фото: «Номер один»
Напомним, Василия Смолина обвиняют по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.
По версии следствия, 3 декабря Василий Смолин вместе с родственником и двумя знакомыми местными жителями на машине приехал к зимовью в лесу возле села Малый Куналей, чтобы забрать заготовленные кедровые орехи. Там вечером у него произошла ссора с одним из попутчиков, в ходе которой глава с силой нанес мужчине три удара кулаками по голове. В результате причиненных повреждений потерпевший на следующий день скончался у себя дома, куда его привез Василий Смолин, сообщив, что мужчина, якобы, упал с кровати.
Фото: «Номер один»
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