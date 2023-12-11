В Бурятии фура помяла три автомобиля, попавших в ДТП

Два ДТП с участием четырех машин произошли вчера на ремонтируемом участке федеральной трассы «Байкал» в Кабанском районе. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», на 223-м км автодороги столкнулись автомобили «Тойота Пробокс», «Тойота Королла» и «Тойота Аллион», ехавшие в попутном направлении в сторону Улан-Удэ.







«Через некоторое время водитель фуры «Ситрак», объезжая это ДТП, не рассчитал дистанцию и зацепил все автомобиля. ДТП обошлось без пострадавших», - сообщили в чате.





Фото: «Кабанск-инфо.24/7»