Происшествия 11.12.2023 в 09:38
В Бурятии фура помяла три автомобиля, попавших в ДТП
Аварии произошли на ремонтируемом участке трассы «Байкал»
Текст: Андрей Константинов
Два ДТП с участием четырех машин произошли вчера на ремонтируемом участке федеральной трассы «Байкал» в Кабанском районе. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», на 223-м км автодороги столкнулись автомобили «Тойота Пробокс», «Тойота Королла» и «Тойота Аллион», ехавшие в попутном направлении в сторону Улан-Удэ.
«Через некоторое время водитель фуры «Ситрак», объезжая это ДТП, не рассчитал дистанцию и зацепил все автомобиля. ДТП обошлось без пострадавших», - сообщили в чате.
Фото: «Кабанск-инфо.24/7»
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