В Бурятии два человека пострадали после столкновения автомобиля со столбом

ДТП произошло в воскресенье ночью на ул. Победы в поселке Нижнеангарск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате аварии водитель и 31-летняя пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии