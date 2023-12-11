В Бурятии сгорели 70 куриц

Утром 11 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании на территории частного дома в селе Ильинка Прибайкальского района. К месту пожара был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ.«На момент прибытия первого подразделения пожарных огнём были охвачены две стайки. Пожар потушили за 15 минут. В результате стайки на общей площади 45 кв.м сгорели. Во время возгорания внутри находилось 70 кур, они погибли», - сообщили в Республиканском агентства ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы лампы для обогрева.Фото: «Номер один»