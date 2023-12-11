Происшествия 11.12.2023 в 12:24
В Бурятии проверяют информацию о минировании двух школ
Учителя и ученики эвакуированы, вторая смена переведена на дистант
Текст: Андрей Константинов
Сегодня неизвестные сообщили о минировании школ №1 и №3 в поселке Таксимо Муйского района. Соответствующие анонимные сообщения поступили на электронные почты образовательных учреждений.
«На местах работают оперативные службы - следственный комитет, полиция и Росгвардия. Дежурят скорая помощь и пожарная машина. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы. Вторая смена переведена на дистанционное обучение», - сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7».
Фото: Росгвардия Бурятии
«На местах работают оперативные службы - следственный комитет, полиция и Росгвардия. Дежурят скорая помощь и пожарная машина. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы. Вторая смена переведена на дистанционное обучение», - сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7».
Фото: Росгвардия Бурятии
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