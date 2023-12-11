В Бурятии проверяют информацию о минировании двух школ

Сегодня неизвестные сообщили о минировании школ №1 и №3 в поселке Таксимо Муйского района. Соответствующие анонимные сообщения поступили на электронные почты образовательных учреждений.«На местах работают оперативные службы - следственный комитет, полиция и Росгвардия. Дежурят скорая помощь и пожарная машина. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы. Вторая смена переведена на дистанционное обучение», - сообщили в вайбер-чате «Муя-инфо.24/7».Фото: Росгвардия Бурятии