Отца стрелявшей в Брянске школьницы обвиняют в доведении до самоубийства

В Брянске суд отправил под стражу отца школьницы Дмитрия, стрелявшей по одноклассникам в гимназии № 5.Мужчина обвиняется в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц, а также доведении дочери до самоубийства,По мнению следствия, фигурант двух уголовных дел небрежно хранил свое охотничье ружье, из-за чего 14-летняя дочь смогла им завладеть, принести в школу и выстрелить в одноклассников. Кроме того, органы следствия инкриминируют мужчине доведение дочери до самоубийства "путем угроз, жесткого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства", сообщает Российская газета. Следствие полагает, что Дмитрий применял к дочерям физическое и психологическое насилие. Мужчина признал вину в ненадлежащем хранении оружия, но отрицает доведение дочери до самоубийства.Меру пресечения отцу школьницы Дмитрию должны были избрать в субботу. Но в тот день на заседание не смогла явиться жена обвиняемого, так как женщина занималась похоронами дочери. По словам адвоката обвиняемого, необходимо было предоставить ей слово, чтобы она разъяснила важные моменты о личной жизни. Судья перенес заседание на воскресенье. В этот день супруга обвиняемого Надежда появилась в суде. Надежда выразила желание давать часть показаний, где будет говориться о её личной жизни с супругом, без присутствия прессы, сообщает МК. Уже арестованы гендиректор ЧОПа и его сотрудница, охранявшая школу в день ЧП. Задержана также замдиректора гимназии.Как сообщает МК, устроившую стрельбу девочку хоронили на сельском кладбище. Подальше от людского потока. Провожали девочку только близкие родственники. Похороны убитой ею школьницы прошли на кладбище Советского района. Это центр города. Отпевали погибшую в главном кафедральном соборе Брянска. Порядка ста человек пришли проститься с подростком. Траурные мероприятия организовала администрация города.

Напомним, мы уже рассказывали о страшной трагедии, которая произошла 7 декабря. 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого стреляла в своих одноклассников, а затем покончила с собой.