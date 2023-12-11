Происшествия 11.12.2023 в 17:30

В Бурятии рабочий случайно распилил коллегу

Следователи устанавливают обстоятельства смерти работника деревообрабатывающего предприятия
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии рабочий случайно распилил коллегу
В Баргузинском районе в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства смерти работника деревообрабатывающего предприятия. 

10 декабря 2023 года в вечернее время в селе Уро на территории пилорамы обнаружили  тело 41-летнего мужчины с повреждениями, причиненными механизмом ленточной пилы. Баргузинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина проживал в селе Уро и работал на местной пилораме. 10 декабря вечером, вернувшись в производственный цех с улицы, он решил пройти к рабочему месту напрямую через рельсы, по которым осуществлялась подача древесины к пиле. Другой работник, не заметив напарника, привел механизм в действие, в результате чего мужчина, оказавшийся на пути подвижного блока, был прижат к ленточной пиле, получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту проводят необходимые проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото: СУ СКР по Бурятии

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