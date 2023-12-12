На трассе в Бурятии погиб водитель

Смертельное ДТП произошло вчера днем в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид», ехавший со стороны села Верхние Тальцы в направлении Хоринска, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.Фото: ГИБДД Бурятии