Происшествия 12.12.2023 в 10:02

На трассе в Бурятии погиб водитель

Автомобиль мужчины слетел с дороги и врезался в дерево
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На трассе в Бурятии погиб водитель
Смертельное ДТП произошло вчера днем в Хоринском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид», ехавший со стороны села Верхние Тальцы в направлении Хоринска, не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

В Улан-Удэ сообщили об отмене занятий у 1-8 классов второй смены
12.12.2023 в 11:07
В Бурятии прошла массовая проверка водителей
12.12.2023 в 10:51
В Бурятии простились с погибшим на СВО добровольцем
12.12.2023 в 10:49
В Бурятии реконструировали ДК «Шахтер»
12.12.2023 в 10:20
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль и врезался в дом
12.12.2023 в 10:10
На трассе в Бурятии погиб водитель
12.12.2023 в 10:02
В Бурятии родители студентов тоже требуют отмены занятия из-за морозов
12.12.2023 в 09:58
В Улан-Удэ детей участников СВО пустят в Этнографический музей бесплатно
12.12.2023 в 09:53
В Бурятии 321 жителю произвели перерасчет оплаты за теплоснабжение
12.12.2023 в 09:41
В Улан-Удэ произошла авария из-за дорожных рабочих
12.12.2023 в 09:31
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль и врезался в дом
Виновника аварии госпитализировали с травмами
12.12.2023 в 10:10
В Улан-Удэ произошла авария из-за дорожных рабочих
Автомобиль врезался в кучу снятого, но не убранного вовремя старого асфальта
12.12.2023 в 09:31
Машинисты ВСЖД за год спасли около 150 человек
Локомотивные бригады ВСЖД применяли экстренное торможение для предотвращения наезда на людей
11.12.2023 в 18:00
В Бурятии рабочий случайно распилил коллегу
Следователи устанавливают обстоятельства смерти работника деревообрабатывающего предприятия
11.12.2023 в 17:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru