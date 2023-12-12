Происшествия 12.12.2023 в 13:09
В Бурятии начались суды над подрядчиком, из-за которого перевернулись сразу две машины
Один из пострадавших требует возместить 208 тысяч за причиненный вред здоровью, а также материальный ущерб
Текст: Ольга Лазарева
Напомним, вечером 7 сентября в Бичурском районе житель села Новосретенка возвращался из райцентра домой на своей «Ниве». Однако доехать благополучно мужчина не смог. Ослепленный фарами большегрузов, пенсионер врезался в кучу песка. Подобное случилось и с другим жителем – его машина вовсе опрокинулась. Оба пострадавших вместе с сотрудниками ГИБДД сообщили, что на дороге отсутствовали предупреждающие знаки о проведении работ.
Позднее, прокуратура подтвердила нарушения при ремонте дороги «Бичура – Новосретенка – Мотня – Шибертуй». На этой дороге в сентябре произошли сразу две автомобильные аварии.
Обе машины перевернулись, врезавшись в гору щебня. Аварии произошли ещё до сдачи объекта. Тогда в администрации Бичурского района виновными в ДТП назвали самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
Однако прокуратура внесла представление подрядчику «РИО», обязав устранить недостатки. Также прокурорское представление получил врио начальника ОМВД России по Бичурскому району. Ведь ГИБДД не привлекло подрядчика к административной ответственности из-за несоблюдения им требований по обеспечению дорожной безопасности.
Тем временем, пострадавший в ДТП Алексей Иванов нанял адвоката и подал иск в суд на подрядчика «РИО». Согласно заключению судмеэкспертизы, его здоровью нанесен вред средней тяжести. Последствия аварии: множественные ушибы, ссадина носа, верхнечелюстных областей, незавершенный закрытый перелом грудной клетки справа, ушиб мягких тканей грудной клетки.
По словам Алексея, по сей день ему больно поднимать что-то тяжелое – режет в груди. Для пожилого сельского жителя, который выживает тяжелым трудом – ведет свое хозяйство, ухаживает за скотом и так далее, это большая беда.
- Мы с адвокатом подали иск. И просим возместить 100 тыс. вреда здоровью и 108 тысяч – за причиненный ущерб автомобилю. Первое слушание уже состоялось, но подрядчик не пришел на суд, - сообщил Алексей «Номер один».
Позднее, прокуратура подтвердила нарушения при ремонте дороги «Бичура – Новосретенка – Мотня – Шибертуй». На этой дороге в сентябре произошли сразу две автомобильные аварии.
Обе машины перевернулись, врезавшись в гору щебня. Аварии произошли ещё до сдачи объекта. Тогда в администрации Бичурского района виновными в ДТП назвали самих автомобилистов – дескать, знаки стояли, просто мужчины не соблюдали рекомендованный скоростной режим.
Однако прокуратура внесла представление подрядчику «РИО», обязав устранить недостатки. Также прокурорское представление получил врио начальника ОМВД России по Бичурскому району. Ведь ГИБДД не привлекло подрядчика к административной ответственности из-за несоблюдения им требований по обеспечению дорожной безопасности.
Тем временем, пострадавший в ДТП Алексей Иванов нанял адвоката и подал иск в суд на подрядчика «РИО». Согласно заключению судмеэкспертизы, его здоровью нанесен вред средней тяжести. Последствия аварии: множественные ушибы, ссадина носа, верхнечелюстных областей, незавершенный закрытый перелом грудной клетки справа, ушиб мягких тканей грудной клетки.
По словам Алексея, по сей день ему больно поднимать что-то тяжелое – режет в груди. Для пожилого сельского жителя, который выживает тяжелым трудом – ведет свое хозяйство, ухаживает за скотом и так далее, это большая беда.
- Мы с адвокатом подали иск. И просим возместить 100 тыс. вреда здоровью и 108 тысяч – за причиненный ущерб автомобилю. Первое слушание уже состоялось, но подрядчик не пришел на суд, - сообщил Алексей «Номер один».
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