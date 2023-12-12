В Бурятии одинокая пенсионерка обожглась и затопила массажный салон

Днём 12 декабря в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жителей Гусиноозерска. Звонившие рассказали, что из квартиры одинокой 68-летней женщины бежит вода и топит массажный салон, расположенный под ней на 1-м этаже. Сама пенсионерка не открывает дверь и не отвечает на звонки.На место происшествия выехали спасатели. В присутствии сотрудников полиции и скорой помощи они вскрыли дверь квартиры, обеспечив доступ в помещение. Хозяйку жилища обнаружили в ванной комнате.«По предварительным данным медиков, пенсионерка получила термический ожог правого плеча и грудной клетки, но от госпитализации она отказалась», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»