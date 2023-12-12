Происшествия 12.12.2023 в 14:57

В Бурятии пожар уничтожил дом и котельную

Причиной возгорания стала неправильно установленная труба
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар уничтожил дом и котельную
Вечером 11 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Хоринск. К месту вызова были направлены пожарные 11-го Хоринского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 3 единиц техники.

«По прибытии первого подразделения пожарных огнём была охвачена крыша дома. Потушить возгорание удалось в течение полутора часов. В результате пожара сгорела крыша и обгорела стена внутри дома, полностью сгорела пристроенная к дому котельная. Общая площадь пожара составила 154 кв.м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

К счастью, обошлось без пострадавших. В момент возгорания собственники дома находились внутри, обнаружив пожар, супруги незамедлительно выбежали на улицу.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже дымоходной трубы.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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