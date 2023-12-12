Происшествия 12.12.2023 в 16:41

Житель Улан-Удэ с особым зверством убил жену

Горожанин избивал женщину на глазах у детей, а после добил её ножом
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ с особым зверством убил жену
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве жены с особой жестокостью.

Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 25 декабря 2022 года обвиняемый с супругой в гостях у соседей на улице Теплой в Улан-Удэ распивали спиртное. После на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе мужчина стал избивать жену руками и ногами. Вернувшись домой, он в присутствии несовершеннолетних детей продолжил избивать находящуюся в беспомощном состоянии женщину, в том числе подручными предметами. Затем взял нож, несколько раз ударил им супругу, после чего лег спать. От полученных ран женщина спустя непродолжительное время скончалась.

«Из-за чрезмерной жестокости преступления для разрешения вопросов о вменяемости обвиняемого потребовалась стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Она проходила в другом регионе, куда пришлось этапировать мужчину. По результатам проведенных исследований комиссия экспертов пришла к выводу, что в момент преступления действия обвиняемого носили целенаправленный характер, он мог в полной мере осознавать их фактический характер и общественную опасность, а также руководить ими», - отметили в следственном ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»

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