Житель Улан-Удэ с особым зверством убил жену

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве жены с особой жестокостью.Как рассказали в следственном ведомстве, в ночь на 25 декабря 2022 года обвиняемый с супругой в гостях у соседей на улице Теплой в Улан-Удэ распивали спиртное. После на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора. В её ходе мужчина стал избивать жену руками и ногами. Вернувшись домой, он в присутствии несовершеннолетних детей продолжил избивать находящуюся в беспомощном состоянии женщину, в том числе подручными предметами. Затем взял нож, несколько раз ударил им супругу, после чего лег спать. От полученных ран женщина спустя непродолжительное время скончалась.«Из-за чрезмерной жестокости преступления для разрешения вопросов о вменяемости обвиняемого потребовалась стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Она проходила в другом регионе, куда пришлось этапировать мужчину. По результатам проведенных исследований комиссия экспертов пришла к выводу, что в момент преступления действия обвиняемого носили целенаправленный характер, он мог в полной мере осознавать их фактический характер и общественную опасность, а также руководить ими», - отметили в следственном ведомстве.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»