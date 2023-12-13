Происшествия 13.12.2023 в 07:36
В Улан-Удэ продолжают устранять крупную аварию на электросетях
Без света остаются жители частных домов в сотых кварталах
Текст: Андрей Константинов
Оперативный штаб по устранению аварии на электросетях в 100-х кварталах продолжает работу, сообщили в мэрии Улан-Удэ. По данным «Бурятэнерго», найдены два порыва на кабельной линии в районе подстанции «Южная», сейчас там работают аварийные бригады.
«Подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома, остаются не подключенными к электроэнергии жители частного сектора 100-х кварталов», - сообщает городская администрация.
Напомним, в Улан-Удэ утром 12 декабря произошло нарушение электроснабжения на электросетях в 100-х кварталах. В результате без света остались со 117-го по 124-й кварталы, по оценке энергетиков, всего около 1800 человек.
По поручению главы Бурятии на месте аварии был создан оперативный штаб.
Фото: «Номер один»
«Подключены все социально-значимые объекты и многоквартирные дома, остаются не подключенными к электроэнергии жители частного сектора 100-х кварталов», - сообщает городская администрация.
Напомним, в Улан-Удэ утром 12 декабря произошло нарушение электроснабжения на электросетях в 100-х кварталах. В результате без света остались со 117-го по 124-й кварталы, по оценке энергетиков, всего около 1800 человек.
По поручению главы Бурятии на месте аварии был создан оперативный штаб.
Фото: «Номер один»
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