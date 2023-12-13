Происшествия 13.12.2023 в 09:26

Полностью восстановить электроснабжение сотых кварталов Улан-Удэ обещают к 10 утра

Сейчас без света остаются 150 человек в частном секторе
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Текст: Андрей Константинов
Полностью восстановить электроснабжение сотых кварталов Улан-Удэ обещают к 10 утра
По состоянию на 8 утра в сотых кварталах Улан-Удэ без света остаются 150 человек, проживающих в частном секторе. Такие данные со ссылкой на энергетиков озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам главы, сейчас над восстановлением электроснабжения работают 9 бригад в составе 28 человек и 12 единиц техники. Полностью восстановить электроснабжение энергетики обещают к 10 часам утра.

Напомним, в Улан-Удэ утром 12 декабря произошло нарушение электроснабжения на электросетях в 100-х кварталах. В результате без света остались со 117-го по 124-й кварталы, по оценке энергетиков, всего около 1800 человек. По поручению главы Бурятии на месте аварии был создан оперативный штаб.

Фото: Денис Гармаев
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