Полностью восстановить электроснабжение сотых кварталов Улан-Удэ обещают к 10 утра

Напомним, в Улан-Удэ утром 12 декабря произошло нарушение электроснабжения на электросетях в 100-х кварталах. В результате без света остались со 117-го по 124-й кварталы, по оценке энергетиков, всего около 1800 человек. По поручению главы Бурятии на месте аварии был создан оперативный штаб.





Фото: Денис Гармаев



По состоянию на 8 утра в сотых кварталах Улан-Удэ без света остаются 150 человек, проживающих в частном секторе. Такие данные со ссылкой на энергетиков озвучил глава Бурятии Алексей Цыденов.По словам главы, сейчас над восстановлением электроснабжения работают 9 бригад в составе 28 человек и 12 единиц техники. Полностью восстановить электроснабжение энергетики обещают к 10 часам утра.