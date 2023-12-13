Происшествия 13.12.2023 в 11:09

Аварией на электросетях в Улан-Удэ занялись следователи

Действиям энергетиков дадут правовую оценку
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Текст: Андрей Константинов
Аварией на электросетях в Улан-Удэ занялись следователи
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту крупной аварии на электросятях в Улан-Удэ. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, а действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии, дадут правовую оценку.

Как уточнили в следственном ведомстве, причиной проведения проверки стала информация в соцсетях и СМИ.

«Из неё следует, что 12 декабря 2023 года в результате двух порывов на кабельной линии в районе подстанции «Южная» прекращена подача электроэнергии жителям 117-124 микрорайонов Улан-Удэ; без электроснабжения остались около 1800 человек. Также сообщаются сведения, что сетевой организацией к ремонтным работам своевременно не привлечены необходимые силы и средства, и лишь спустя 12 часов на месте аварии появилось достаточное количество работников и техники, которые приступили к ремонту сетей. С учетом крайне низкой температуры окружающего воздуха возникла угроза для жизни и здоровья жителей частных домовладений в указанном секторе, где используется электрическая система отопления», - отметили в Следственном комитете.

Фото: «Номер один»
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