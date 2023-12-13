Аварией на электросетях в Улан-Удэ занялись следователи

Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту крупной аварии на электросятях в Улан-Удэ. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, а действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии, дадут правовую оценку.Как уточнили в следственном ведомстве, причиной проведения проверки стала информация в соцсетях и СМИ.«Из неё следует, что 12 декабря 2023 года в результате двух порывов на кабельной линии в районе подстанции «Южная» прекращена подача электроэнергии жителям 117-124 микрорайонов Улан-Удэ; без электроснабжения остались около 1800 человек. Также сообщаются сведения, что сетевой организацией к ремонтным работам своевременно не привлечены необходимые силы и средства, и лишь спустя 12 часов на месте аварии появилось достаточное количество работников и техники, которые приступили к ремонту сетей. С учетом крайне низкой температуры окружающего воздуха возникла угроза для жизни и здоровья жителей частных домовладений в указанном секторе, где используется электрическая система отопления», - отметили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»