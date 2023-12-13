Жителя Бурятии будут судить за убийство матери

В Баунтовский районный суд поступило уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве матери.Как рассказали в пресс-службе суда, в середине сентября обвиняемый, проживавший со своими родителями в одном из отдаленных поселков Баунтовского района, собрался на рыбалку и попросил у отца карабин. Вытащив из подполья оружие, он зарядил его и собрал рюкзак.К тому времени сам мужчина и его родители - 51-летний отец и 54-летняя мать - беспробудно пили уже почти неделю.Вечером 20 сентября между пьяным обвиняемым и его матерью, также находившейся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Разозлившись, мужчина взял карабин и выстрелил в грудь матери, отдыхавшей на кресле-кровати. От полученного ранения женщина скончалась на месте.Испугавшись содеянного, мужчина убежал на окраину поселка, прихватив карабин и рюкзак, однако уже наутро его задержала полиция.Фото: «Номер один»