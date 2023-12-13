В Улан-Удэ чоповцы задержали серийного вора

«В дальнейшем была установлена причастность мужчины еще к двум ранее совершенным аналогичным образом кражам на базе: хищению 67 тысяч рублей из офиса бухгалтера в том же оптово-розничном центре и 6 тысяч из магазина кондитерских изделий и молочной продукции. В противоправных деяниях подозреваемый признался. Ранее он был неоднократно судим за квартирные кражи. Однако должных выводов не сделал и после освобождения из мест заключения вернулся к криминальному прошлому», - сообщили в МВД.









По фактам краж возбуждены уголовные дела. По ходатайству следователя злоумышленник заключен под стражу.





Полиция Улан-Удэ вручила благодарственные письма сотрудникам одного из частных охранных предприятий. Они задержали злоумышленника, похитившего ноутбук из магазина на торговой базе и, как выяснилось, причастного еще к ряду краж.Как рассказали в МВД Бурятии, в ночь на 3 декабря занимающийся бродяжничеством 28-летний гражданин, перепрыгнув через забор, проник на территорию торговой базы. Имевшейся при нем арматурой он повредил дверь на киоске и пробрался туда в поисках выручки. Однако денег пьяный мужчина не нашел: киоск использовался как складское помещение для хранения автомобильных колес. Тогда злоумышленник выкатил оттуда на улицу 4 колеса. Но приближающийся автомобиль ЧОПа спугнул молодого человека и заставил сбежать.Отсидевшись в укромном месте, через полчаса злоумышленник со взломом проник в продуктовый оптово-розничный центр на территории базы. Там сработала сигнализация. Работники частного охранного предприятия оперативно прибыли на место, задержали парня с похищенным ноутбуком и его доставили в полицию.Фото и видео: МВД Бурятии