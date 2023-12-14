В Бурятии водитель легковушки столкнулся с полуприцепом

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировали 48 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.

Вчера днем в Кабанском районе 43-летний водитель автомобиля «Фиат Дукато», следуя по федеральной автодороге «Иркутск – Чита» на 238 км. (в районе ст. Прибой) не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с полуприцепом «Тонар» грузового автомобиля «Ситрак». В результате ДТП у двух несовершеннолетних пассажиров автомобиля «Фиат Дукато» диагностированы ссадины, у 54-летней пассажирки вывих плечевого сустава. После осмотра и оказания медицинской помощи отпущены.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 306 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 12 водителей с признаками опьянения.