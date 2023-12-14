Происшествия 14.12.2023 в 09:24

В Бурятии посадили мошенника, обманувшего более 20 человек

Аферист звонил потерпевшим и представлялся сотрудником банка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии посадили мошенника, обманувшего более 20 человек
Кабанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя. Он обвинялся в 23 кражах и покушениях на кражи, в том числе в крупном размере, совершенных организованной группой.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее судимый мужчина предложил своему знакомому совместно совершать хищения денежных средств путем обмана граждан. Тот согласился.

«С января 2019 года по июнь 2020 года злоумышленники звонили жителям России, представляясь сотрудниками банка, сообщали ложную информацию о том, что в результате сбоя финансовой операции их банковская карта заблокирована. Введённым в заблуждение потерпевшим соучастники предлагали для решения этой проблемы сообщить сведения о кодах, паролях, номерах банковских карт. Получив доступ в онлайн–кабинет банка, они дистанционным способом переводили деньги на свои банковские счета, оформляли кредиты, подписки на оплату мобильной связи, приобретали имущество через интернет-магазины. В результате их преступной деятельности у 21 гражданина были похищены деньги на общую сумму свыше 1 млн. рублей», - рассказали в прокуратуре.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворены иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба.

Как отметили в прокуратуре, подельник мужчины был осужден ранее. Он заключил досудебное соглашение и активно помогал следствию, в итоге получив 3 года 8 месяцев в колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
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