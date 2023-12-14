Происшествия 14.12.2023 в 09:38

В Бурятии чиновника администрации района обвиняют в получении взятки в крупном объеме

Преступление выявили во время оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия  
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии чиновника администрации района обвиняют в получении взятки в крупном объеме
Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия расследует уголовное дело в отношении первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Джидинский район» Республики Бурятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По данным следствия, 2 августа 2023 года обвиняемый от лица администрации муниципального образования «Джидинский район» по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тыс. рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а позже обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату.  После этого 11 декабря 2023 года он в городе Улан-Удэ встретился с подрядчиком, чтобы забрать у него часть взятки в сумме 500 тыс. рублей. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.   

Данное преступление выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, сообщает Следком Бурятии. 

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