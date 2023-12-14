В Бурятии чиновника администрации района обвиняют в получении взятки в крупном объеме

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия расследует уголовное дело в отношении первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Джидинский район» Республики Бурятия, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).По данным следствия, 2 августа 2023 года обвиняемый от лица администрации муниципального образования «Джидинский район» по заранее состоявшейся договоренности о передаче ему взятки в размере 800 тыс. рублей заключил муниципальный контракт с коммерческой организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на одной из автодорог местного значения, а позже обеспечил их беспрепятственную приемку и оплату. После этого 11 декабря 2023 года он в городе Улан-Удэ встретился с подрядчиком, чтобы забрать у него часть взятки в сумме 500 тыс. рублей. При получении денег чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.Данное преступление выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Бурятия.В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, сообщает Следком Бурятии.