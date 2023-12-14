Гендиректор «Витима» встретит новый год в СИЗО

По результатам проверки прокуратуры Следственное управление МВД Бурятии в отношении руководителя строительной организации возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Гендиректора «Витима» задержали в селе Укурик Хилокского района Забайкальского края и конвоировали в Улан-Удэ, после чего определили в СИЗО.





Как ранее сообщал "Номер один", в рамках уголовного дела прошли обыски в доме бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Цырена Доржиева. По данным некоторых СМИ, Солбон Дашицыренов является лишь номинальным владельцем «Витима», а реальным хозяином фирмы называют Тушина Доржиева – сына экс-председателя Хурала.

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей генерального директора ООО «Витим» Солбона Дашицыренова. Согласно постановлению суда, он будет находиться в СИЗО до 13 февраля 2024 года. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Напомним, компания «Витим» строила школу на 450 мест в селе Сосново-Озерское. Её должны были построить еще этим летом, однако в сентябре зампред правительства Бурятии Евгений Луковников сообщил, что сроки строительства объекта сорваны, а здание готово лишь на 84%. Контракт с подрядчиком расторгли, а на стройплощадку зашла прокуратура. Поручение проверить стройку дал лично заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин.В ходе проверки выяснилось, что фирма предоставила заказчику документы с недостоверными сведениями о прочности использованного при строительстве бетона. Как оказалось, в реальности его прочность была ниже заявленной, что создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью учащихся школы в процессе её дальнейшей эксплуатации.Фото: телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»