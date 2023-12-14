В Бурятии загорелся гараж сельского жителя
В Заиграевском районе пожарные не допустили переход огня на жилые дома и надворные постройки.
Пожар произошел в посёлке Новоильинск, Заиграевского района. К месту пожара были направлены огнеборцы 71-ой пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в составе 2 человек 1 единицы техники.
По прибытии пожарных горел гараж, находящийся рядом с жилыми домами и надворными постройками.
- Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить переход огня. Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара сгорел гараж на площади 28 кв.м., мотоцикл «Иж Планета-5» и автомобиль «Nissan Vanette», сообщает Агентство ГО и ЧС республики Бурятия.
По предварительным данным, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования.