В Бурятии загорелся гараж сельского жителя

В Заиграевском районе пожарные не допустили переход огня на жилые дома и надворные постройки.



Пожар произошел в посёлке Новоильинск, Заиграевского района. К месту пожара были направлены огнеборцы 71-ой пожарной части 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ в составе 2 человек 1 единицы техники.



По прибытии пожарных горел гараж, находящийся рядом с жилыми домами и надворными постройками.

- Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить переход огня. Возгорание было потушено в течение часа. В результате пожара сгорел гараж на площади 28 кв.м., мотоцикл «Иж Планета-5» и автомобиль «Nissan Vanette», сообщает Агентство ГО и ЧС республики Бурятия.

По предварительным данным, причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования.