Происшествия 15.12.2023 в 09:07

В Бурятии пожар вывел из строя детский сад

Детей придется распределять по другим дошкольным учреждениям
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожар вывел из строя детский сад
Вечером 14 декабря в котельной детского сада «Золотая рыбка» в селе Хонхолой Бичурского района произошел пожар. Спустя полтора часа после поступления сигнала огнеборцы полностью ликвидировали возгорание.

Здание самого детского сада не пострадало. Однако огонь уничтожил котельную с котлом, электрогенератором, бойлером и электроцентробежным насосом, из-за чего эксплуатировать учреждение сейчас не представляется возможным. По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Как сообщает вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», сегодня в районе пройдет заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит вопрос перераспределения детей по ближайшим детским садам.

Прокуратура Бурятии по факту пожара уже организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта коммунальной инфраструктуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе по вопросам обеспечения прав детей на дошкольное образование», - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: МЧС Бурятии
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