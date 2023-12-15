Происшествия 15.12.2023 в 12:15

В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару

Возгорание случилось в жилом двухквартирном доме в селе Мухоршибирь
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару
Вечером 14 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Мухоршибирь. К месту пожара был направлен дежурный караул 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.

«К приезду огнеборцев в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. Очаг возгорания был обнаружен в комнате. Потушить пожар удалось в течение 30 минут. В результате сгорели личные вещи в комнате, обгорели стены на общей площади 6 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как уточнили в агентстве, возгорание случилось из-за оставленного в комнате работающего обогревателя.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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