В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару

Вечером 14 декабря в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в жилом двухквартирном доме в селе Мухоршибирь. К месту пожара был направлен дежурный караул 7-го Мухоршибирского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.«К приезду огнеборцев в одной из квартир дома наблюдалось сильное задымление. Очаг возгорания был обнаружен в комнате. Потушить пожар удалось в течение 30 минут. В результате сгорели личные вещи в комнате, обгорели стены на общей площади 6 кв. м», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Как уточнили в агентстве, возгорание случилось из-за оставленного в комнате работающего обогревателя.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС