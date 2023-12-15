Происшествия 15.12.2023 в 13:23

На федеральной трассе в Бурятии столкнулись два большегруза

Движение по дороге затруднено
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На федеральной трассе в Бурятии столкнулись два большегруза
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло сегодня на 325-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Большая Речка. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», водитель одной из фур не соблюдал дистанцию и врезался в едущую впереди машину. Из-за аварии на данном участке введено реверсивное движение.


В Госавтоинспекции информацию об аварии подтвердили.


«На 325-м км федеральной автодороги «Иркутск-Чита» произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Один из водителей осматривается медицинскими работниками. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД Бурятии.

Реверсивное движение введено и на 226-м км трассы в районе Танхоя. Там также произошло ДТП с участием грузовиков. В этой аварии никто не пострадал.


Фото: ГИБДД Бурятии, «Кабанск-инфо.24/7»
Теги
ДТП

Все новости

На федеральной трассе в Бурятии столкнулись два большегруза
15.12.2023 в 13:23
Владимир Путин заявил о продлении субсидирования перелетов на Дальнем Востоке
15.12.2023 в 13:05
«Я повелась на картинку»
15.12.2023 в 12:18
В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару
15.12.2023 в 12:15
12 жителей Бурятии замерзли насмерть за два месяца
15.12.2023 в 11:54
Футбол международного уровня в Улан-Удэ!
15.12.2023 в 11:34
Мэрия Улан-Удэ рекомендовала бизнесу в праздники бдить
15.12.2023 в 11:16
В Улан-Удэ две девочки стали жертвами педофила
15.12.2023 в 11:05
В Бурятии прокуратура помогла восстановить электроснабжение жилых домов ДНТ «Ургаса»
15.12.2023 в 10:59
9 уголовных дел в сфере нацпроектов возбуждены после проверок прокуратуры в Бурятии
15.12.2023 в 10:51
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
В Бурятии оставленный без присмотра обогреватель привёл к пожару
Возгорание случилось в жилом двухквартирном доме в селе Мухоршибирь
15.12.2023 в 12:15
12 жителей Бурятии замерзли насмерть за два месяца
Печальную статистику озвучил Центр медицины катастроф
15.12.2023 в 11:54
Мэрия Улан-Удэ рекомендовала бизнесу в праздники бдить
В частности - усилить антитеррористическую защищенность торговых объектов

15.12.2023 в 11:16
В Улан-Удэ две девочки стали жертвами педофила
Пожилой извращенец со стажем домогался к детям прямо в автобусе
15.12.2023 в 11:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru