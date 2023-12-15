Происшествия 15.12.2023 в 13:23
На федеральной трассе в Бурятии столкнулись два большегруза
Движение по дороге затруднено
Текст: Андрей Константинов
ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло сегодня на 325-м км федеральной трассы «Байкал» вблизи села Большая Речка. Как сообщает вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», водитель одной из фур не соблюдал дистанцию и врезался в едущую впереди машину. Из-за аварии на данном участке введено реверсивное движение.
В Госавтоинспекции информацию об аварии подтвердили.
«На 325-м км федеральной автодороги «Иркутск-Чита» произошло столкновение двух большегрузных транспортных средств. Один из водителей осматривается медицинскими работниками. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии», - сообщили в ГИБДД Бурятии.
Реверсивное движение введено и на 226-м км трассы в районе Танхоя. Там также произошло ДТП с участием грузовиков. В этой аварии никто не пострадал.
Фото: ГИБДД Бурятии, «Кабанск-инфо.24/7»
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