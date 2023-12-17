Летчики спасли Улан-Удэ

В Улан-Удэ продолжается расследование авиационного происшествия с самолетом Ту-204м. Предварительно следователи Восточного следственного управления на транспорте Следственного комитета назвали помпаж причиной возгорания самолета. Чаще всего катализаторами подобных происшествий авиационные эксперты называют износ двигателей или попадание в турбины посторонних предметов, чаще всего птиц. Насколько безопасно теперь летать, учитывая случающиеся в последнее время поломки российских самолетов?7 декабря 2023 года у грузового самолета Ту-204м, следовавшего рейсом «Улан-Удэ — Чжанчжоу», при взлете загорелся двигатель. Эту страшную картину видели сотни жителей Советского района, спешивших на работу в то раннее утро. Однако летчики, выключив горящий двигатель и сделав круг над городом, очень удачно приземлились на взлетно-посадочную полосу (далее - ВПП) Улан-Удэ. И можно только представить себе, чтобы могло бы произойти, если бы летчики не проявили героизм и выдержку.- Это первый на моей памяти авиационный инцидент в Улан-Удэ с двигателем, когда самолет пришлось садить, - рассказывает заслуженный летчик, экс-гендиректор «Бурятских авиалиний» Анатолий Абашеев. - Ранее, еще в далеких 70-х годах, в Улан-Удэ пришлось садить на пузо Ан-24, у которого летчик случайно выключил оба двигателя во время тренировочного полета, и он смог спланировать на поле острова Комсомольский.Эксперт сомневается в том, что в двигатель могла попасть птица.- Птицы нередко попадают в турбины, особенно в самый критически важный период работы двигателей. Однако в холода стаи птиц обычно перелеты не совершают, хотя вокруг ВПП, прежде всего, в граничащем с ней Иволгинском районе, регулярно обнаруживают несанкционированные свалки мусора, привлекающие птиц, - продолжает он. - Скорее всего, речь может идти о неисправности двигателя.Декабрь только начался, но за эти дни в России произошло 12 серьезных авиационных происшествий из-за неисправности техники.Так, 10 декабря самолет Superjet SSJ-100 авиакомпании «Ираэро» (рейс «Талакан – Иркутск») утром вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, на борту находились 106 человек, сообщили в транспортной прокуратуре.8 ноября Boeing-737 авиакомпании S7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей. При взлете пассажиры услышали звуки взрывов и увидели языки пламени из турбин, сообщила «Авиаторщина». На борту рейса S7 с сообщением «Новосибирск - Москва», находились 176 пассажиров. 8 декабря самолет авиакомпании «Россия» сделал посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика разгерметизации кабины пилотов. 6 декабря произошло возгорание на борту Boeing-777 компании «Аэрофлот» (рейс «Москва - Камчатка»). Пассажир заметил короткое замыкание проводки из-под своего кресла. Пожар потушили на борту.5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, он приземлился в аэропорту Комсомольска-на-Амуре. В тот же день самолет «Москва – Казань» совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управления системы стабилизации. 2 декабря Airbus А321 «Аэрофлота» («Петербург – Москва») аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. А в Тюмени по технической причине совершил посадку Superjet 100 компании «Ямал» («Ноябрьск - Уфа»).1 декабря Airbus A321 «Аэрофлота» («Калининград - Москва») приземлился в Пулково из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. В тот же день в Новосибирске у иркутского авиаперевозчика «ИрАэро» отказали автопилот и закрылки. Самолет совершил девять кругов над Новосибирском, прежде чем удачно сесть на ВПП. Тогда же Boeing 737 «Аэрофлота» из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси.Обращает на себя внимание, что больше половины из десятка авиационных инцидентов, каждый из которых теоретически мог бы привести к человеческим жертвам, произошли в Сибири и на Дальнем Востоке.- Конечно же, везде идет речь идет о технических проблемах, многие из них могут быть связаны с санкциями и проблемами в обслуживании техники, - полагает Анатолий Абашеев.Напомним, что в феврале 2022 года западные страны приняли решение прекратить сотрудничество с российскими перевозчиками, закрыв им небо над Европой и США. Помимо этого, санкции отрезали Россию от обслуживания лайнеров и оригинальных запчастей. В результате авиакомпании вынуждены разбирать на запчасти часть самолетного парка. А другие запчасти, оригинальные и «серые», стали доставлять в страну через посредников окольными путями, что также не может не сказаться на состоянии авиации. Кстати, многие двигатели, которые периодически приходится менять, сегодня также физически невозможно купить – Запад их не продает.- Необходимо развивать свое, отечественное авиастроение, избавляясь от зависимости от «боингов» и «эрбасов», - продолжает Анатолий Абашеев. - В этой связи обнадеживают планы Казанского авиационного предприятия начать в 2024 году выпуск среднемагистрального пассажирского Ту-214 с выходом к 2027 году на выпуск 20 самолетов в год.Вдобавок в Иркутске идут работы по постановке на крыло надежды отечественного авиастроения – МС-21 - магистрального самолета, который должен был прийти на замену Boeing и Airbus уже в 2022 году. Тогда началась сборка первых машин, но после введения санкций пришлось искать замену иностранным комплектующим, которыми напичкан новый российский самолет. Озвучены планы произвести в 2024 году пять-шесть самолетов, в 2025 году — 10–12 и дальше с ежегодным удвоением, пока не выйдут на планируемые 72 самолета ежегодно.Между тем за первую половину 2023 года, по данным Росстата, в РФ выпущены только два гражданских самолета. Как тогда заместить сотни западных самолетов в ближайшие годы – решительно непонятно.Если в 2024 - 2025 годы не удастся убедить Запад снять авиационные санкции, то можно ожидать увеличения числа авиационных происшествий, связанных с техническими неполадками. Кстати, стоит помнить, что на технические неисправности приходится, по статистике, лишь 32% всех авиакатастроф, на первом месте стоит человеческий фактор.Также можно ожидать резкого снижения числа самолетов в ближайшие годы, поскольку авиакомпании сократят и уже начали сокращать интенсивность полетов для того, чтобы уменьшить износ и увеличить сроки межремонтного периода. Соответственно, будут и дальше расти цены на аваибилеты. Но не это главное.Несмотря на то, что мировая авиация является самым безопасным видом транспорта, по российской возникает все больше вопросов в связи с увеличением числа авиационных инцидентов, что является плохим знаком. И пора подумать о минимизации рисков, не надеясь на традиционное авось. Например, летать как можно реже, выбирать авиакомпании с относительно новыми бортами (информация доступна), избегать чартеров, где используют самые старые самолеты, рейсов с техническими посадками, стыковочных (львиная доля авиакатастроф происходит при взлете и посадке). Либо выбрать РЖД, где проблем с «железом» не существует, правда поезда ходят не по всем направлениям. Все же есть надежда, что российский авиапром начнет производить достаточное количество своих авиалайнеров.Фото: скриншот видео