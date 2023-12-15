Происшествия 15.12.2023 в 16:17
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке потушили крупный пожар
Горело неэксплуатируемое здание
Текст: Андрей Константинов
Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.
Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия огнеборцев горелая кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания. Благодаря слаженным действиям личного состава удалось снять угрозу перехода огня на соседние строения. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Всего на месте работали 25 человек и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.
Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
Тегипожар