Происшествия 15.12.2023 в 16:17

В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке потушили крупный пожар

Горело неэксплуатируемое здание
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке потушили крупный пожар
Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.

«На момент прибытия огнеборцев горелая кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания. Благодаря слаженным действиям личного состава удалось снять угрозу перехода огня на соседние строения. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Всего на месте работали 25 человек и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.


Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.

Фото: МЧС Бурятии
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