В Улан-Удэ на Верхней Берёзовке потушили крупный пожар

«На момент прибытия огнеборцев горелая кровля двухэтажного неэксплуатируемого здания. Благодаря слаженным действиям личного состава удалось снять угрозу перехода огня на соседние строения. В настоящее время пожар ликвидирован, пострадавших нет. Всего на месте работали 25 человек и 6 единиц техники», - сообщили в МЧС.





Сегодня днём в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ.Причину пожара сейчас устанавливает дознаватель.Фото: МЧС Бурятии