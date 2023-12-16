Происшествия 16.12.2023 в 08:41
Два обгоревших тела нашли на месте пожара в Бурятии
Ранним утром в селе Посольское вспыхнул дом
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании 3-х квартирного одноэтажного дома по улице Набережная в селе Посольское. К месту вызова незамедлительно были направлены огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС, добровольная пожарная команда и спасатели Посольского ПСО.
«На момент прибытия первого подразделения здание было охвачено огнём. В ходе тушения загорания обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины и женщины», - сообщили в МЧС.
На данный момент пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения здание было охвачено огнём. В ходе тушения загорания обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины и женщины», - сообщили в МЧС.
На данный момент пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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