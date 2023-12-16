Два обгоревших тела нашли на месте пожара в Бурятии

Сегодня ранним утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о загорании 3-х квартирного одноэтажного дома по улице Набережная в селе Посольское. К месту вызова незамедлительно были направлены огнеборцы 2-го Кабанского отряда ГПС, добровольная пожарная команда и спасатели Посольского ПСО.«На момент прибытия первого подразделения здание было охвачено огнём. В ходе тушения загорания обнаружены сильно обгоревшие тела мужчины и женщины», - сообщили в МЧС.На данный момент пожар ликвидирован. На месте работает дознаватель МЧС.Фото: МЧС Бурятии