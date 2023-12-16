Происшествия 16.12.2023 в 08:56

Новая авария на электросетях оставила без света свыше 5 тысяч жителей Бурятии

На этот раз электроснабжение восстановили за несколько часов
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Текст: Андрей Константинов
Новая авария на электросетях оставила без света свыше 5 тысяч жителей Бурятии
Новая крупная авария на электросетях произошла вечером 15 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии. Там без света остались свыше 5,5 тысяч жителей поселков Нижний Саянтуй, Верхний Сантуй, Вознесеновка и ДНТ Багульник.

Полностью электроснабжение было восстановлено спустя несколько часов, уже ближе к полуночи. По данным вайбер-чата «Тарбагатай-инфо.24/7», причиной аварийного отключения стало превышение нагрузки в сети.

Напомним, крупная авария на электросетях произошла недавно в сотых кварталах Улан-Удэ, там люди сидели без света почти сутки. Сейчас по факту той аварии Следственный комитет Бурятии ведет доследственную проверку. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, а действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии, дадут правовую оценку.

Фото: «Номер один»
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