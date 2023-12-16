Происшествия 16.12.2023 в 13:03

Жительница Улан-Удэ продала квартиру и отдала все деньги мошенникам

Женщина лишилась более 4 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ продала квартиру и отдала все деньги мошенникам
С начала года жертвами интернет-преступников стали 2608 жителей Бурятии (+61 за последнюю неделю). Общий причиненный ими ущерб составил 663 млн рублей (+ 8,8 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в прокуратуре Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,3 млн рублей. Её аферистам отдала жительница Улан-Удэ.

Как рассказали в прокуратуре, на сотовый телефон женщины неоднократно поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками полиции и Центрального банка России. Они убедили потерпевшую, что неустановленные граждане пытаются совершить сделку по продаже принадлежащей ей квартиры. Один из звонивших предложил женщине срочно продать жилье, а полученные от продажи деньги перечислить на «безопасный» счет. Поддавшись обману, горожанка выполнила эти указания, в результате чего лишилась 4,3 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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