Происшествия 16.12.2023 в 13:10

На пожаре в Бурятии погибли мать и сын

Причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования
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Текст: Андрей Константинов
На пожаре в Бурятии погибли мать и сын
В Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили подробности трагического пожара, случившегося сегодня в селе Посольское.

Как рассказали в агентстве, сообщение о пожаре поступило ранним утром. К месту происшествия был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ. Поскольку ближайшая пожарная часть располагалась в 30 км от места пожара, на вызов также выехал доброволец ДПК «Посольское».

«На момент прибытия добровольца огнём был охвачен трёхквартирный дом. До приезда пожарных доброволец сдерживал открытое горение. По прибытии второго пожарного подразделения внутри дома наблюдалось сильное задымление. Во время тушения пожара звеном газодымозащитной службы в одной из квартир были обнаружены 58-летняя женщина и её 40-летний сын без признаков жизни. Возгорание было потушено в течение двух часов», - сообщили в агентстве.

В результате пожара сгорели две жилые квартиры общей площадью 100 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования, располагающийся в одной из квартир.

Фото: «Номер один»
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