Происшествия 17.12.2023 в 13:37

В Бурятии сгорела пилорама

При тушении взорвался баллон с пропаном

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Текст: "Номер один"
В Бурятии сгорела пилорама

Вечером 16 декабря в селе Турунтаево Прибайкальского района произошел крупный пожар. Загорелась пилорама. Площадь возгорания составила 175 метров, сообщается в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Причиной пожара стал перекал печи.

В связи с пожаром на время отключили электричество по улице Трактовой и на АЗС. Во время тушения в гараже на территории пилорамы взорвался пропановый баллон. 

В тушении было задействовано девять огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали в 00:30. Пострадавших на пожаре нет.


Фото: скриншот с видео вайбер-группы "Прибайкалье-инфо.24/7"

 

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пожар пилорама прибайкальский район

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