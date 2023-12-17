Происшествия 17.12.2023 в 13:37
В Бурятии сгорела пилорама
При тушении взорвался баллон с пропаном
Текст: "Номер один"
Вечером 16 декабря в селе Турунтаево Прибайкальского района произошел крупный пожар. Загорелась пилорама. Площадь возгорания составила 175 метров, сообщается в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
Причиной пожара стал перекал печи.
В связи с пожаром на время отключили электричество по улице Трактовой и на АЗС. Во время тушения в гараже на территории пилорамы взорвался пропановый баллон.
В тушении было задействовано девять огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали в 00:30. Пострадавших на пожаре нет.
Фото: скриншот с видео вайбер-группы "Прибайкалье-инфо.24/7"