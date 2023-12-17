В Бурятии сгорела пилорама

Вечером 16 декабря в селе Турунтаево Прибайкальского района произошел крупный пожар. Загорелась пилорама. Площадь возгорания составила 175 метров, сообщается в вайбер-группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Причиной пожара стал перекал печи.

В связи с пожаром на время отключили электричество по улице Трактовой и на АЗС. Во время тушения в гараже на территории пилорамы взорвался пропановый баллон.

В тушении было задействовано девять огнеборцев и четыре единицы техники. Пожар ликвидировали в 00:30. Пострадавших на пожаре нет.





Фото: скриншот с видео вайбер-группы "Прибайкалье-инфо.24/7"