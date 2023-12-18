Происшествия 18.12.2023 в 07:25

В Улан-Удэ подозрительный мужчина снова следит за детьми

Незнакомец притворился одним из родителей школьников и свободно присутствовал на детской фотосессии
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ подозрительный мужчина снова следит за детьми
В последнее время сообщения о подозрительном мужчине, который преследует школьниц, стали появляться с пугающей регулярностью. Так, в начале декабря стало известно сразу о двух случаях, когда неизвестные преследовали девочек, «провожая» их от школы до дома. Один случай произошел в микрорайоне «Батарейка», другой – на «Дивизке». Как поясняли нам в МВД по РБ, речь идет о разных мужчинах. 

Преследователя с «Батарейки» полиции удалось найти, однако предъявить ему было особо нечего. С ним провели профилактическую беседу. 

- 37-летний улан-удэнец подтвердил инциденты с несовершеннолетними 23 и 29 ноября. Однако сообщил, что в первом случае лишь шел в одном направлении со школьницей. Во втором – планировал познакомиться, поскольку девушка, внимание на которую он обратил на улице Толстого, показалась ему взрослее своих лет, но та испугалась и убежала. По его словам, противоправных намерений он не имел и, кроме того, был пьян, - сообщала пресс-служба МВД по РБ. 

О втором преследователе с «Дивизки» ничего не сообщалось. 

Горожане уже успели успокоиться и забыть об обоих странных случаях, но на выходных в соцсетях появились новые тревожные сообщения. По словам улан-удэнцев, на этот раз незнакомый мужчина не просто преследовал детей, а притворился одним из родителей школьников и свободно присутствовал на фотосессии детей 4-го класса, наблюдая за детьми. 

«Вчера произошёл пугающий случай. Была фотосессия у 4 класса. Одна из мам ехала в студию с несколькими девочками из класса в трамвае. Там же ехал мужчина в состоянии опьянения. Он вышел за ними на остановке и поднялся в студию. Там сел в кресло и стал наблюдать за детьми. На все вопросы не реагировал (в ушах наушники). Родители стали выяснять, чей же это папа в таком состоянии привёз ребёнка. Оказалось, что он не имеет отношения ни к кому из класса.

Администратор студии вызвала охрану. Те приехали с автоматами, в масках и только тогда этот тип вынул наушники. Но только для того, чтобы наезжать на охрану, что его "бесят автоматы". Уже после того, как охрана увела его, девочки, ехавшие в трамвае, сказали, что он пытался взять их за руку, погладить, прижаться. Хорошо, что эта история не стала трагической. Но ужасает, как легко он проник к детям и родители даже не сразу поняли что происходит. В органы обязательно заявим. Но, пожалуйста, берегите своих детей!» - пишут родители в паблике Аноним 03. 


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