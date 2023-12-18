В Бурятии начальник полиции спас женщину, у которой случился приступ эпилепсии

Начальник полиции районного Отдела МВД Алексей Алексеев направлялся на автомобиле на обед, когда у крыльца одного из зданий в с. Турунтаево рядом с обочиной дороги заметил лежащую лицом вниз женщину. Полицейский поспешил на помощь.Тело сельчанки сводили судороги. Уже приближаясь к ней, подполковник полиции понял: случился приступ эпилепсии. Подбежав и повернув её на бок, он увидел на снегу пену с кровью, у женщины был обморожен нос. Незамедлительно вызвав бригаду скорой медицинской помощи, Алексей Алексеев стал оказывать первую помощь: положил ей под голову дамскую сумочку и, поддерживая тело, следил, чтобы сельчанка случайно не нанесла себе травм.Когда приступ закончился, он попытался привести её в чувство. Последовала несвязная речь. Совместно с очевидцем происшествия полицейский завел гражданку в рядом стоящее здание, а затем, не дожидаясь приезда медиков, самостоятельно доставил её в больницу.Приехав на следующий день в медучреждение, страж правопорядка поинтересовался состоянием пациентки. Врачи ответили, что с женщиной всё в порядке. После оказания необходимой помощи они отпустили её домой. Медики выразили благодарность полицейскому за оказанное содействие.