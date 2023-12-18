В Бурятии уволили завуча школы, осужденного за незаконный оборот наркотиков

По требованию прокурора Окинского района уволен работник школы, осужденный за незаконный оборот наркотиков.Прокуратура Окинского района в деятельности общеобразовательной организации выявила нарушение законодательства об ограничении занятия трудовой деятельностью в сфере образования.Установлено, что вопреки требованиям статьи 351.1 Трудового кодекса РФ на должность заместителя директора школы по административно-хозяйственной части принят гражданин, имевший судимость за незаконный оборот наркотических средств.Прокурор района начальнику управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» внес представление, по результатам его рассмотрения трудовой договор с данным работником расторгнут.