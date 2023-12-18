Происшествия 18.12.2023 в 09:05
В Бурятии уволили завуча школы, осужденного за незаконный оборот наркотиков
Прокурор района внес представление начальнику районного управления образования
Текст: Ольга Лазарева
По требованию прокурора Окинского района уволен работник школы, осужденный за незаконный оборот наркотиков.
Прокуратура Окинского района в деятельности общеобразовательной организации выявила нарушение законодательства об ограничении занятия трудовой деятельностью в сфере образования.
Установлено, что вопреки требованиям статьи 351.1 Трудового кодекса РФ на должность заместителя директора школы по административно-хозяйственной части принят гражданин, имевший судимость за незаконный оборот наркотических средств.
Прокурор района начальнику управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» внес представление, по результатам его рассмотрения трудовой договор с данным работником расторгнут.
Прокуратура Окинского района в деятельности общеобразовательной организации выявила нарушение законодательства об ограничении занятия трудовой деятельностью в сфере образования.
Установлено, что вопреки требованиям статьи 351.1 Трудового кодекса РФ на должность заместителя директора школы по административно-хозяйственной части принят гражданин, имевший судимость за незаконный оборот наркотических средств.
Прокурор района начальнику управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» внес представление, по результатам его рассмотрения трудовой договор с данным работником расторгнут.
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