Происшествия 18.12.2023 в 11:33

В Бурятии сельчанина поймали во время слива бытовых отходов

Благодаря сигналу очевидца, нарушителя оштрафуют на 40 тысяч рублей
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии сельчанина поймали во время слива бытовых отходов

В Мухоршибирском районе, село Бар, местный житель слил жидкие бытовые отходы (ЖБО) в неустановленном месте с вакуумной машины. В Бурприроднадзор поступила информация от свидетеля, который увидел правонарушение.

Бурприроднадзором оперативно установлены место слива ЖБО, а также нарушитель.

За нарушение статьи 51 ФЗ «Об охране окружающей среды», нарушитель привлечен по части 3.3 статьи 8.2 КоАП РФ. Ответственность - штраф 40 тысяч рублей.

- Все больше граждан приходят к пониманию, что охраняя природу, мы защищаем наш общий дом, природу. Мы видим, что больше стало неравнодушных людей к загрязнению. Мы благодарны таким гражданам за сигналы! Так как мы работаем в правовом поле, важно соблюдать порядок по сбору доказательств. Госинспекторы во время своих рейдов максимально фиксируют факты: место, время, слив/сброс на почву, фото/видео номера машины. Если вы стали свидетелем нарушения, просим фиксировать сведения, - призывают в ведомстве.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства в Бурприроднадзор по
44-44-97, 44-45-08, эл. почта: [email protected].

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