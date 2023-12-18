Происшествия 18.12.2023 в 13:21
В Улан-Удэ на пожаре погиб человек
Его личность сейчас устанавливают
Текст: Ольга Лазарева
Сегодня в 11.05 (мест) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном секторе посёлка Зверосовхоз.
К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось задымление внутри частного жилого дома. Пожар оперативно потушили. Погиб 1 человек, его личность устанавливается.
В тушении принимали участие 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.
К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось задымление внутри частного жилого дома. Пожар оперативно потушили. Погиб 1 человек, его личность устанавливается.
В тушении принимали участие 6 человек личного состава и 2 единицы техники.
Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.
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