В Улан-Удэ на пожаре погиб человек

Сегодня в 11.05 (мест) на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в частном секторе посёлка Зверосовхоз.К моменту прибытия огнеборцев наблюдалось задымление внутри частного жилого дома. Пожар оперативно потушили. Погиб 1 человек, его личность устанавливается.В тушении принимали участие 6 человек личного состава и 2 единицы техники.Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.