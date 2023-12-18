Происшествия 18.12.2023 в 18:05

Присяжные оправдали бывшего топ-менеджера ТГК-14, стрелявшего из арбалета в человека

Необычное покушение на убийство произошло в мае
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Текст: Ольга Лазарева
Присяжные оправдали бывшего топ-менеджера ТГК-14, стрелявшего из арбалета в человека
Напомним, мы уже писали о необычных арбалетных разборках, которые произошли в мае текущего года в Чите

Суд присяжных вынес оправдательный вердикт в отношении бывшего заместителя гендиректора Территориальной генерирующей компании номер 14 (ТГК-14) по экономической безопасности и режиму Игоря Рыжкова, который выстрелил из арбалета в своего преемника на улице в центре Читы. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Забайкальского края.

"Сегодня присяжные вынесли оправдательный вердикт по делу в отношении Рыжкова. Теперь суд должен будет подготовить решение на основании вердикта", - сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел 31 мая. Рыжков на самокате подъехал к мужчине и выстрелил из арбалета, но стрела не причинила вреда здоровью мужчины, застряв в одежде. Рыжкову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Как сообщают в Babr Mash, на суде Рыжков объяснил, что его якобы заставляли участвовать в преступных схемах и вешали экономические преступления. Он попал под массовое сокращение — после этого схватился за арбалет. Уже на месте передумал убивать. Присяжные приняли такую версию — бывшего топ-менеджера освободили, вернули арбалет и сняли арест с активов.

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