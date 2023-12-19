Происшествия 19.12.2023 в 11:43

В Бурятии поймали браконьера, который ловил омуль сетью

Возбуждено уголовное дело
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии поймали браконьера, который ловил омуль сетью

В октябре 2023 года 41-летний ранее судимый житель Северо-Байкальского района, находясь на берегу реки Верхняя Ангара, являющейся миграционным путем к местам нереста и местом нереста байкальского омуля, незаконно выловил эндемика. В результате чего причинил крупный материальный ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере почти 226 тысяч рублей.

Для вылова мужчина использовал запрещенное орудие лова - сеть и резиновую лодку. Противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте в ходе рейдового мероприятия, проводимого совместно с ОМОН «Шквал» Управления Росгвардии по Иркутской области. Уголовное дело расследовал дознаватель транспортной полиции.

Сейчас материалы дела с утвержденным Байкальским транспортным прокурором обвинительным актом направили в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

 

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