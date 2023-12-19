В Улан-Удэ снимают портативные гаражи с машин

В зимнее время автотенты нередко становятся предметом краж и легкой добычей злоумышленников. Так, вчера в отдел полиции № 2 УМВД России по г. Улан-Удэ обратился 22-летний горожанин с заявлением о краже. Ранним утром неизвестный похитил с автомобиля, припаркованного во дворе дома по ул. Краснофлотская, портативный гараж. Ущерб составил 9000 рублей.

Днем ранее с автомобиля, принадлежащей 37-летней жительнице Железнодорожного района, был также похищен портативный гараж стоимостью 9 000 рублей.

По данным фактам проводятся процессуальные проверки. Полицейские советуют помечать свое имущество, чтобы защитить от краж:

- Уважаемые водители! Во избежание хищений гаражей-тентов полиция Бурятии напоминает простые способы защиты своего имущества:

- Пометьте свои гаражи - «одеяла» несмываемой краской, написав номера своей автомашины. Лучше сделать это и с изнаночной стороны.

- Если вы оставляете на ночь авто во дворе или на долгое время в каком-либо месте, то будет уместно придавить край материала передними колесами автомашины.

- Многие находчивые автомобилисты вшивают в ткань свои визитные карточки и другие предметы, которые в случае кражи значительно облегчат процедуру идентификации принадлежности данного имущества именно вам.



Если вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от противоправных действий, сообщите об этом в полицию по телефону 102 (112) или в дежурную часть территориального органа.