Происшествия 19.12.2023 в 13:31

В Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом

Его уже разобрали на запчасти и спрятали в сарае
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом
Следователи отделения МВД России по Еравнинскому району расследуют уголовное дело по факту кражи мотоблока с прицепом в с. Сосново-Озерское. В совершении преступления подозревают местных парней 21 и 25 лет. Ранее их уже привлекали к  уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

Заявление о противоправном деянии поступило от 35-летнего владельца имущества в середине ноября. Неизвестные похитили его сельхозтехнику, на которой он в состоянии опьянения колесил по селу. В связи с тем, что в мотоблоке закончился бензин, мужчина поздним вечером оставил его возле дома на одной из улиц. Однако уже днем не обнаружил своего имущества. Ущерб составил 75 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению двух местных жителей. В сарае одного из них обнаружили  и изъяли разобранный на запчасти мотоблок и тележка.

По словам задержанных, сельхозтехнику они похитили после посещения родственницы, проживающей рядом с местом происшествия.

- В содеянном они признались. Постоянного источника дохода не имеют. Действия подозреваемых квалифицированы как кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, - сообщает МВД по РБ. 

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