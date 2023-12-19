В Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом

Следователи отделения МВД России по Еравнинскому району расследуют уголовное дело по факту кражи мотоблока с прицепом в с. Сосново-Озерское. В совершении преступления подозревают местных парней 21 и 25 лет. Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.Заявление о противоправном деянии поступило от 35-летнего владельца имущества в середине ноября. Неизвестные похитили его сельхозтехнику, на которой он в состоянии опьянения колесил по селу. В связи с тем, что в мотоблоке закончился бензин, мужчина поздним вечером оставил его возле дома на одной из улиц. Однако уже днем не обнаружил своего имущества. Ущерб составил 75 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к преступлению двух местных жителей. В сарае одного из них обнаружили и изъяли разобранный на запчасти мотоблок и тележка.По словам задержанных, сельхозтехнику они похитили после посещения родственницы, проживающей рядом с местом происшествия.- В содеянном они признались. Постоянного источника дохода не имеют. Действия подозреваемых квалифицированы как кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, - сообщает МВД по РБ.