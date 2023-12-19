В Улан-Удэ задержали предприимчивого бомжа

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в краже имущества из гостиниц. Им оказался 61-летний посетитель - гражданин без определенного места жительства. Полицейские установили его причастность к двум фактам совершенных в октябре противоправных деяний.Мужчина, периодически проживавший в отелях, похищал гаджеты в ходе распития спиртного с другими клиентами. С ними он, как правило, знакомился в гостиницах и употреблял алкоголь либо в своем номере, либо в номере компаньонов. Просыпаясь к утру, жертвы не обнаруживали на месте ни гаджетов, ни нового приятеля. Причиненный ущерб составил около 56 тысяч рублей.Известно, что похищенные мобильные устройства злоумышленник сбывал, а на вырученные деньги продолжал увеселительные мероприятия. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода не имеет.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранта заключили под стражу.Отметим, в настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по факту кражи в Советском районе.