Происшествия 19.12.2023 в 13:41

В Улан-Удэ задержали предприимчивого бомжа

Мужчина знакомился в отелях с компаниями, присоединялся к застолью, а потом воровал вещи новых «друзей»

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ задержали предприимчивого бомжа
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в краже имущества из гостиниц. Им оказался 61-летний посетитель - гражданин без определенного места жительства. Полицейские установили  его причастность к двум фактам совершенных в октябре противоправных деяний.  

Мужчина, периодически проживавший в отелях, похищал гаджеты в ходе распития спиртного с другими клиентами. С ними он, как правило, знакомился в гостиницах и употреблял алкоголь либо в своем номере, либо в номере компаньонов. Просыпаясь к утру, жертвы не обнаруживали на месте ни гаджетов, ни нового приятеля. Причиненный ущерб составил около 56 тысяч рублей. 

Известно, что похищенные мобильные устройства злоумышленник сбывал, а на вырученные деньги продолжал увеселительные мероприятия. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранта заключили под стражу.

Отметим, в настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по факту кражи в Советском районе.

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ задержали предприимчивого бомжа
19.12.2023 в 13:41
В Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом
19.12.2023 в 13:31
Жителям Улан-Удэ и пригорода МегаФон увеличил скорости мобильного интернета
19.12.2023 в 13:26
В Бурятии мужчину приговорили к 5,5 годам колонии за уклонение от службы
19.12.2023 в 12:44
В Бурятии беспилотник доставил лекарства в труднодоступное село
19.12.2023 в 12:38
В Улан-Удэ снимают портативные гаражи с машин
19.12.2023 в 11:56
Владимир Путин официально выдвинулся на президентские выборы
19.12.2023 в 11:50
В Бурятии поймали браконьера, который ловил омуль сетью
19.12.2023 в 11:43
В Улан-Удэ системы безопасности ТЭЦ-1 уязвимы
19.12.2023 в 11:33
Бурятию признали одним из самых «пьющих» регионов
19.12.2023 в 10:59
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 декабря

Читайте также
В Бурятии полицейские раскрыли кражу мотоблока с прицепом
Его уже разобрали на запчасти и спрятали в сарае
19.12.2023 в 13:31
В Улан-Удэ снимают портативные гаражи с машин
Полицейские дали советы, как избежать краж дорогостоящих автотентов
19.12.2023 в 11:56
В Бурятии поймали браконьера, который ловил омуль сетью
Возбуждено уголовное дело
19.12.2023 в 11:43
В Улан-Удэ системы безопасности ТЭЦ-1 уязвимы
Всего в Бурятии проверены 20 объектов ТЭК, выявлено 70 нарушений, наложено 200 тыс руб штрафов

19.12.2023 в 11:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru