Происшествия 19.12.2023 в 13:41
В Улан-Удэ задержали предприимчивого бомжа
Мужчина знакомился в отелях с компаниями, присоединялся к застолью, а потом воровал вещи новых «друзей»
Текст: Ольга Лазарева
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Железнодорожному району задержали подозреваемого в краже имущества из гостиниц. Им оказался 61-летний посетитель - гражданин без определенного места жительства. Полицейские установили его причастность к двум фактам совершенных в октябре противоправных деяний.
Мужчина, периодически проживавший в отелях, похищал гаджеты в ходе распития спиртного с другими клиентами. С ними он, как правило, знакомился в гостиницах и употреблял алкоголь либо в своем номере, либо в номере компаньонов. Просыпаясь к утру, жертвы не обнаруживали на месте ни гаджетов, ни нового приятеля. Причиненный ущерб составил около 56 тысяч рублей.
Известно, что похищенные мобильные устройства злоумышленник сбывал, а на вырученные деньги продолжал увеселительные мероприятия. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранта заключили под стражу.
Отметим, в настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по факту кражи в Советском районе.
Мужчина, периодически проживавший в отелях, похищал гаджеты в ходе распития спиртного с другими клиентами. С ними он, как правило, знакомился в гостиницах и употреблял алкоголь либо в своем номере, либо в номере компаньонов. Просыпаясь к утру, жертвы не обнаруживали на месте ни гаджетов, ни нового приятеля. Причиненный ущерб составил около 56 тысяч рублей.
Известно, что похищенные мобильные устройства злоумышленник сбывал, а на вырученные деньги продолжал увеселительные мероприятия. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранта заключили под стражу.
Отметим, в настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело по факту кражи в Советском районе.
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