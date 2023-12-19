Происшествия 19.12.2023 в 15:29

В Бурятии у 35-летней женщины конфисковали ее автомобиль «Тойота Пассо»

И вдобавок приговорили к 180 часам обязательных работ
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии у 35-летней женщины конфисковали ее автомобиль «Тойота Пассо»

Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В марте 2022 года женщина была привлечена к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление авто в нетрезвом виде), ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако в августе 2023 года, не сделав должных выводов, в нарушение Правил дорожного движения она вновь села за руль автомобиля после употребления спиртного и совершила дорожно-транспортное происшествие. При оформлении материалов по ДТП сотрудниками ГИБДД у виновной выявили признаки алкогольного опьянения, которое впоследствии подтверждено медицинским освидетельствованием.

Баунтовский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил ее к 180 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

 Принадлежащий осужденной автомобиль марки «Тойота Пассо» конфисковали в доход государства.

 Приговор не вступил в законную силу.

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