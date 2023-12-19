В Улан-Удэ полицейские начали проверку по факту появления постороннего мужчины на детской фотосессии

Напомним, на выходных в соцсетях появились новые тревожные сообщения. По словам улан-удэнцев, на этот раз незнакомый мужчина не просто преследовал детей, а притворился одним из родителей школьников и свободно присутствовал на фотосессии детей 4-го класса, наблюдая за детьми.



«Вчера произошёл пугающий случай. Была фотосессия у 4 класса. Одна из мам ехала в студию с несколькими девочками из класса в трамвае. Там же ехал мужчина в состоянии опьянения. Он вышел за ними на остановке и поднялся в студию. Там сел в кресло и стал наблюдать за детьми. На все вопросы не реагировал (в ушах наушники). Родители стали выяснять, чей же это папа в таком состоянии привёз ребёнка. Оказалось, что он не имеет отношения ни к кому из класса.



Администратор студии вызвала охрану. Те приехали с автоматами, в масках и только тогда этот тип вынул наушники. Но только для того, чтобы наезжать на охрану, что его "бесят автоматы". Уже после того, как охрана увела его, девочки, ехавшие в трамвае, сказали, что он пытался взять их за руку, погладить, прижаться. Хорошо, что эта история не стала трагической. Но ужасает, как легко он проник к детям и родители даже не сразу поняли что происходит. В органы обязательно заявим. Но, пожалуйста, берегите своих детей!» - писали родители в паблике Аноним 03.



Однако несмотря на то, что в соцсетях говорится о том, что обращение в полицию будет, на деле такого заявления в правоохранительные органы так и не поступило. Тогда полиция решила самостоятельно инициировать проверку.

- Заявления от граждан в полицию не поступало. Сотрудниками полиции инициативно была назначена проверка совместно с сотрудниками ПДН и СУ СК. Сотрудники полиции приедут в фотостудию, проведут опрос, просмотрят камеры видеонаблюдения, - словом, будет устанавливаться более подробная информация, - сообщили «Номер один» в пресс-службе МВД РБ.

Отметим, в последнее время сообщения о подозрительном мужчине, который преследует школьниц, стали появляться с пугающей регулярностью. Так, в начале декабря стало известно сразу о двух случаях, когда неизвестные преследовали девочек, «провожая» их от школы до дома. Один случай произошел в микрорайоне «Батарейка», другой – на «Дивизке». Как поясняли нам в МВД по РБ, речь идет о разных мужчинах.

Имеет ли новый преследователь отношение к прошлым случаям или это другой человек – пока неизвестно.



