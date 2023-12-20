В Бурятии 56-летнего жителя Иволгинского района обвинили в сбыте наркотиков

Прокуратура Иволгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

В суде установили, что в сентябре 2022 года мужчина незаконно приобрел без цели сбыта наркотикосодержащее растение коноплю общей массой более 2 кг, часть которого употребил, остальное хранил у себя дома. В декабре 2022 года он по просьбе своего знакомого вновь собрал марихуану. Из части растений он изготовил масло каннабиса и гашиш, которые в последующем сбыл для последующей передачи запрещенных веществ в исправительное учреждение. Его преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Иволгинский районный суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.